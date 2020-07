Platforma czarteru łodzi online Click&Boat przejmuje Nautal

"Przejęcie zapewni Click&Boat umocnienie pozycji międzynarodowego lidera oraz umożliwi zwiększenie oferowanej floty z 35 tys. do 45 tys. łodzi, również na terenie Polski. Na samych Mazurach oferta zostanie rozszerzona o kolejne 80 jednostek, gotowych do czarteru jeszcze w tym sezonie" - czytamy w komunikacie.

Liczba łodzi dostępnych do wyczarterowania w serwisie Click&Boat co roku wzrasta i to w dwucyfrowym tempie. Coraz więcej osób decyduje się na inwestycję w jacht, a następnie oddanie jednostki w czarter, co umożliwia osiąganie stałych zysków. Tylko w ciągu pierwszych 7 miesięcy 2020 roku Click&Boat zanotowało w Polsce 36 proc. wzrost liczby właścicieli łodzi zarejestrowanych na platformie w stosunku do roku 2019, zaznaczono.