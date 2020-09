Play chce umocnić pozycję w segmencie przenoszonych numerów

"Play wprowadza atrakcyjną propozycję dla przenoszących numer na powakacyjny powrót do szkoły, pracy i na uczelnie. W najnowszych ofertach operator umożliwia korzystny zakup nowoczesnych smartfonów, za które sam zapłaci 6 lub nawet 9 rat. Duże paczki danych, nielimitowane rozmowy i SMS-y czy dostęp do Amazon Prime Video na pół roku to tylko część korzyści, które w najnowszych taryfach zapewnia operator. Teraz Play daje także możliwość wyboru jednego spośród najnowocześniejszych smartfonów, w tym modeli obsługujących 5G, za które sam zapłaci 6 lub nawet 9 rat" - czytamy w komunikacie.