Play wprowadzil usługę Czat RCS w oparciu o własną platformę

"Korzystanie z Czatu RCS nie wymaga instalowania dodatkowej aplikacji - do ich wysyłania i odbierania służy domyślna aplikacja obsługująca wiadomości. Co więcej, użytkownik zachowuje także swój unikalny identyfikator, czyli numer telefonu - nie są potrzebne żadne nicki czy loginy. Wiele osób przyzwyczajonych do otrzymywania raportów dostarczenia wysłanych przez siebie wiadomości na pewno ucieszy fakt, że w przypadku Czatu RCS można otrzymać potwierdzenie nie tylko dostarczenia, ale i odczytania wysłanego komunikatu. Aplikacja informuje także o tym, że odbiorca jest w trakcie pisania odpowiedzi. Nowy format umożliwia także tworzenie czatów grupowych czy opcję dodawania dowolnych multimediów takich jak zdjęcia w wysokiej rozdzielczości, filmy, nagrania głosowe czy pliki do maksymalnie 100 MB" - czytamy w komunikacie.