PlayWay miał 28,25 mln zł zysku netto z działaln. kontynuowanej w III kw.

"W okresie III kwartałów 2019 roku Grupa prowadziła intensywne działania marketingowe na rzecz gier PC: Car Mechanic Simulator 2018, Thief Simulator, UBOAT oraz Car Mechanic Simulator na konsole Playstation 4 i Xbox One czego efektem było utrzymanie, przez ten okres, wysokiej sprzedaży ww. tytułów. W trzecim kwartale ukazały się dodatki do gry Car Mechanic Simulator 2018 na konsole Playstation 4 i Xbox One, które znacząco powiększyły wpływy z konsol. Zespoły z Grupy skupiały się na finalnych etapach produkcji oczekiwanych gier, w tym : House Flipper i Gold Rush na konsole Playstation 4 i Xbox One, Tank Mechanic i Junkyard Simulator na PC oraz House Flipper oraz CMS19 na urządzenia mobilne. Liczne podmioty z Grupy pozyskały nowych inwestorów, a co za tym idzie nowe środki do tworzenia większej ilości gier. Zdaniem Zarządu nowi inwestorzy działają bardzo motywująco na zespoły, które przyspieszają swoje działania. Kontynuowane były również prace w zakresie badań potencjału nowych produkcji, oraz wspieranie

budowy Steam Wishlist wielu nadchodzących gier z Grupy. Zarząd liczy na pozytywny wpływ Steam Wishlist na sprzedaż gier na platformie Steam (...)" - czytamy w raporcie.