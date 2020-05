Plus uruchomi w poniedziałek 1. etap komercyjnej sieci 5G na 2,6 GHz MHz TDD

"Drugim etapem rozwoju 5G Plusa w Polsce będzie objęcie zasięgiem 5G całej Warszawy oraz okolicznych miejscowości, gdzie powstanie ponad 600 dodatkowych stacji 5G. W ofercie dostępne są już smartfony i routery 5G obsługujące technologię 5G z wykorzystaniem częstotliwości 2,6 GHz, a kolejne sprzęty czołowych światowych producentów będą sukcesywnie wprowadzane do sprzedaży w maju i czerwcu" - czytamy w komunikacie.

Sieć 2,6 GHz TDD to pierwszy etap ogólnopolskiego 5G Plusa w całej Polsce, podkreślono.

"To bardzo ważny moment dla naszej grupy i naszych klientów. Wdrażamy pierwsze komercyjne 5G dostępne tu i teraz. 10 lat temu jako pierwsi wprowadziliśmy do polskich domów LTE. Dzisiaj, jako lider technologiczny polskiego rynku mediów i telekomunikacji, wprowadzamy w Polsce pierwszą komercyjną sieć 5G, z której będą mogli korzystać klienci Plusa. A Polska dołącza do państw przodujących w europejskim i światowym wyścigu technologicznym. Cieszę się, że klienci Plusa jako pierwsi będą mogli korzystać komercyjnie z 5G, czyli najszybszego bezprzewodowego internetu" - powiedział prezes Cyfrowego Polsatu i Polkomtela, Mirosław Błaszczyk, cytowany w komunikacie.