PMI dla przemysłu. Zaskakujący zjazd w polskich danych

Od wielu miesięcy indeks opisujący nastroje wśród menedżerów kilkuset firm przemysłowych jest poniżej 50 pkt. To oznacza, że przeważają pesymistyczne oceny sytuacji w branży kluczowej dla rozwoju całej gospodarki. Niestety jest coraz gorzej.

Najnowszy odczyt pokazuje spadek indeksu PMI z 47,8 do 45,6 pkt. Sama skala zjazdu w statystykach jest duża. Negatywną wymowę danych wzmacnia fakt, że ekonomiści spodziewali się poprawy. Średnia prognoz wskazywała ma wynik na poziomie 48,1 pkt.

Produkcja, nowe zamówienia i eksport spadły w najszybszym tempie od ponad 10 lat. "Doprowadziło to do cięć w zatrudnieniu, zmniejszenia aktywności zakupowej przedsiębiorców oraz pogorszenia prognoz odnośnie przyszłej produkcji (najgorszy wynik od powstania wskaźnika)" - czytamy w opracowaniu.

Aby utrzymać poziom produkcji, firmy skupiły się na redukcji zaległości, co przyczyniło się do akumulacji zapasów. Według najnowszych danych w październiku polscy producenci po raz pierwszy od trzech lat obniżyli również swoje stawki, co wiązało się po części ze słabnącymi presjami kosztowymi.