PMR: Rynek serwisów VOD czeka w tym roku najszybszy wzrost w historii

"Dane PMR wskazują, że wartość rynku płatnych serwisów VOD w Polsce rośnie dynamicznie. W 2019 r. przychody dostawców VOD przebiły poziom miliarda złotych. W ocenie PMR rynek VOD doświadcza obecnie największej hossy, która w praktyce trwa już od trzech lat. W bieżącym roku nastąpi punkt kulminacyjny wzrostów na rynku i zyska on najwięcej w swojej historii. Oprócz tego, że rynek znajduje się w fazie organicznego wzrostu, dodatkowym 'boosterem' okaże się czynnik epidemiczny, czyli lockdown z uwagi na pandemię COVID-19. Kolejne lata przyniosą coraz większe nasycenie rynku płatnymi usługami VOD i w związku z tym coraz mniejszy potencjał rynku do wzrostu (CAGR 2020-2025: 8,1%)" - czytamy w komunikacie poświęconym raportowi "Rynek płatnej telewizji i VOD w Polsce. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2020-2025".

"Wskaźnik ten jest jeszcze wyższy, gdy uwzględni się w nim przychody z serwisu HBO GO w kanale operatorskim, czyli dystrybuowanego głównie jako dodatek do usługi płatnej telewizji. PMR szacuje, że w 2019 r. liczba subskrypcji serwisów SVOD (nie licząc HBO GO w kanale operatorskim z uwagi na jego specyfikę), rosnąca organicznie w dwucyfrowym tempie, była już powyżej 2 mln. Biorąc pod uwagę, że na jedno gospodarstwo może przypadać kilka subskrypcji, daje to wskaźnik penetracji serwisami SVOD w Polsce na poziomie ok. 9% wszystkich gospodarstw domowych w Polsce. Penetrację dwukrotnie podbija współdzielenie subskrypcji między różnymi użytkownikami, jednak nie ma to przełożenia na dodatkową wartość rynku, a jedynie osłabia potencjał zarobkowy dostawców VOD" - czytamy dalej.