PO stawia na obniżenie podatków i wyższą płacę

"Idziemy do wyborów z programem 'niższe podatki wyższe płace'. Bardzo twardo mówimy o tym, że będziemy chcieli robić niezależność, podmiotowość, ale także stabilność prawną, która dotyczy polskich przedsiębiorców. Niższe składki na ZUS , które szczegółowo będziemy przedstawiać - jesteśmy zdecydowani, żeby je obniżyć. Jeżeli chodzi o handel w niedzielę, to - traktując pracowników podmiotowo, dając im możliwość dwóch wolnych niedziel w miesiącu - jednak utrzymać, [chcemy] umożliwić handel w niedzielę" - powiedział szef PO Grzegorz Schetyna podczas prezentacji wybranych punktów programu podczas XXIX Forum Ekonomicznego w Krynicy Zdroju.

Dodał, że w efekcie wprowadzenia zakazu handlu w niedziele upadło ok. 16 tys., sklepów, a z badań wynika iż 71% Polaków uznaje zakaz handlu za naruszenie ich swobód obywatelskich.

Według niego, możliwe jest także odpartyjnienie spółek Skarbu Państwa. "Czy jest to możliwe? Uważamy, że jest to możliwe, mamy odpowiednie ustawy przygotowana w tej sprawie. Na pewno je wprowadzimy po wyborach" - dodał Schetyna.

"Po pierwsze, obniżamy wszystkie daniny publiczne, które obciążają wynagrodzenie za pracę do 35% z prawie 50% obecnie. A po drugie, ci którzy otrzymują minimalne wynagrodzenie, których trzeba zmotywować najbardziej otrzymują bonus w postaci 500 zł, które nie obciąża pracodawcy. Oprócz tego bonusu 500 zł, najniżej zarabiający zyska na obniżeniu podatku, a więc w sumie miesięcznie na rękę dostanie więcej ponad 600 zł. Ten bonus za aktywność będzie wypłacany aż do momentu, kiedy pracownik osiągnie średnie wynagrodzenie. Gdy pensja będzie rosła, to ten dodatek motywacyjny będzie maleć" - dodała Leszczyna.