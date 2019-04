technologie 1 godzinę temu

Poczta Polska: Co czwarte paczka nadana w sieci PP trafia do punktów odbioru

Klienci Poczty Polskiej zamówili w I kwartale 2019 r. więcej przesyłek do sieci Odbiór w Punkcie niż w całym I półroczu 2018 r., podała Poczta Polska. Co czwarta paczka nadana w sieci Poczty Polskiej trafia do punktów odbioru, a do końca roku może to być już co trzecia paczka, przewiduje Poczta.