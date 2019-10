Poczta Polska, Grupa Enea i KZŁ mają list intencyjny dot. elektromobilności

Poczta Polska przygotowuje się do wprowadzenia "Stref Czystego Transportu". Mają one spowodować ograniczenie emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych, m.in. pyłów i tlenków azotu, zmniejszyć natężenie ruchu samochodowego.

"Poczta Polska współpracuje z firmami i instytucjami, które działają na rzecz elektromobilności. Chcemy dzielić się doświadczeniami i wspólnie wypracowywać rozwiązania, które pomogą we wdrażaniu i eksploatacji w naszej flocie aut nisko- i zeroemisyjnych. Zależy nam, aby transport przesyłek pocztowych był w coraz większym stopniu ekologiczny. Chcemy razem z naszymi partnerami skoncentrować się na rozwoju infrastruktury wspomagającej elektromobilność, choćby poprzez montaż ładowarek w naszych sortowniach i przy placówkach pocztowych" - powiedział wiceprezes Poczty Polskiej ds. logistyki Paweł Przychodzeń, cytowany w komunikacie.

Pierwsze "elektryki" obsługujące transport przesyłek będą mieć ładowność do 800 kg i dopuszczalną masę całkowitą do 3,5 tony. Dołączą do pocztowej floty w przyszłym miesiącu, podano także.