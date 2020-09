Poczta Polska przywróciła możliwość nadawania przesyłek do kolejnych państw

Poczta Polska obsługuje obecnie wysyłki do blisko 60 krajów na terenie całego świata. Przywracanie zagranicznych usług pocztowych jest uzależnione od ograniczeń w transporcie, które są wynikiem pandemii koronawirusa. Istotna jest też sytuacja w kraju, do którego przesyłany jest list lub paczka. Klienci w Polsce mogą od 3 września wysłać przesyłki kurierskie (EMS) do kolejnych państw takich jak: Austria, Białoruś, Bułgaria, Grecja, Irlandia, Islandia, Norwegia, Singapur, Słowacja, Węgry i Wielka Brytania, podano.

Przesyłki kurierskie, które są zaliczane do najszybciej doręczanych, można obecnie wysyłać w sumie do 20 państw, m.in. Niemiec i Holandii. Paczki pocztowe można natomiast nadawać do ponad 40 krajów. W ostatnim czasie zostały także uruchomione nowe kierunki wysyłania przesyłek zagranicznych, m.in. do Macedonii Północnej, Japonii, Singapuru, na Sri Lankę czy na Maltę.