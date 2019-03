Podwyżki prezesów spółek giełdowych. Nawet trzysta procent w górę

Pisaliśmy niedawno, że prezes Cyfrowego Polsatu, Tobias Solorz "zaatakował" w ubiegłym roku pozycję Janusza Filipiaka, czyli od lat najhojniej nagradzanego prezesa spółek giełdowych. Solorz zarobił 11 mln zł w ubiegłym roku.

W gronie 39 z 50. największych spółek giełdowych, które już opublikowały raporty roczne jest ubiegłorocznym rekordzistą pod względem procentowego wzrostu poborów. Czym sobie zasłużył?

Nie zyskami Cyfrowego Polsatu, bo te spadały trzeci rok z rzędu i do tego w 2018 r. najszybciej w ciągu trzech lat (-15 proc.). Odpowiedzi szukać trzeba w przejęciach, jakie w ubiegłym roku spółka robiła.

Netia (Cyfrowy Polsat przejął 66 proc.) oraz Eleven Sports Network Polska (50,02 proc.) trafiły pod skrzydła holdingu kontrolowanego przez Zygmunta Solorza-Żaka, ojca Tobiasa. A to nie wszystko. Cyfrowy Polsat przejął jeszcze 100 proc. Eska TV i 100 proc. Superstacji, spółkę telekomunikacyjną Coltex ST oraz spółkę reklamową Netshare Media Group.

Za finalizację takich transakcji menadżerowie zwykle biorą sowite bonusy. W przypadku Tobiasa Solorza premie wyniosły 9,5 mln zł przy podstawowej pensji 1,5 mln zł.

Skorzystał przy okazji też prezes Netii. Andrzej Abramczuk za dwanaście miesięcy pracy dostał 1,4 mln zł, czyli o 36 proc. więcej niż rok wcześniej. To daje mu czwarte miejsce wśród największych podwyżek prezesów dużych spółek w ubiegłym roku. Urosły jednak też o 83 proc. zyski telekomunikacyjnej spółki, czyli trzeba oddać sprawiedliwość, że podwyżka była jak najbardziej uzasadniona.

Akcje fantomowe za 4 mln zł

Drugim największym po Tobiasie Solorzu wzrostem zarobków mógł się pochwalić Thomas Kurzmann, prezes firmy deweloperskiej GTC, która zajmuje się nieruchomościami biurowymi i handlowymi w Europie Środkowo-Wschodniej. Firma wydała na usługi swojego szefa 6,8 mln zł (kwota przeliczona z euro), czyli o 208 proc. więcej niż rok wcześniej.

Co prawda spółka akurat w ubiegłym roku zanotowała spadek zysku netto o 41 proc., ale wyższe pobory prezesa biorą się z nagród za lata poprzednie. W latach 2016 i 2017 udało się spółce zarobić po prawie 700 mln zł na czysto. Akcjonariusze dostali spore dywidendy z tych zysków. W ubiegłym roku Kurzmann dostał oprócz normalnej pensji dodatkowo akcje fantomowe spółki, warte ponad 4 mln zł.

Na czwartym miejscu listy największych podwyżek jest Wiesław Klimkowski, prezes spółki chemicznej PCC Rokita. Pobory wzrosły mu o 127 proc. rok do roku. To nagroda za rekordowe w historii grupy zyski. 227 mln zł zysku netto uzyskano dzięki wykorzystaniu koniunktury na produkty chloropochodne. To o 24 proc. więcej niż rok wcześniej. Co więcej, spółka regularnie większość zysku wypłaca akcjonariuszom. W ostatnich czterech latach średnio prawie 90 proc. tego zysku.

Akcje spółki spadły w ubiegłym roku o 21 proc., ale można to uznać za oddech po intensywnym galopie giełdowym z poprzednich trzech lat.

Pierwszy bank dopiero na piątej pozycji

Na piątym miejscu w stawce podwyżek pensji prezesów jest pierwszy przedstawiciel banków, czyli Cezary Stypułkowski z mBanku. Zarobił w ubiegłym roku 5,1 mln zł, czyli o 29 proc. więcej rok do roku.

Po dwóch latach spadków zysku bank w 2018 r. w końcu zaliczył solidny wzrost. Zarobił na czysto 1,3 mld zł, czyli o 21 proc. więcej niż rok wcześniej. To historyczny rekord mBanku. Zasługa to głównie pierwszego kwartału, gdy zysk przebił dokonania poprzedniego roku o aż 88 proc.

Zgodnie z trendem obserwowanym w największych bankach detalicznych, mBank zarabia teraz krocie na różnicy w oprocentowaniu kredytów i depozytów. Klienci zgadzają się na niskie oprocentowanie depozytów, a nawet na oprocentowanie zerowe na rachunkach bieżących, a do tego rośnie rynek wyżej oprocentowanych pożyczek bankowych. Jednocześnie bank skutecznie ciął koszty IT, administracyjne i nieruchomości.

Chudy rok prezesów

Choć powyższe przypadki to sukcesy ubiegłego roku, to podsumowując zarobki wszystkich prezesów 39. spośród 50. największych spółek giełdowych widać spadek średniej pensji. Średnio o 2,4 proc. obniżyły się pobory najważniejszych osób w firmach. Firmy płacą im przeciętnie 208 tys. miesięcznie w porównaniu do 213 tys. rok wcześniej.

Wszystko to jednak właściwie wina pensji jednego człowieka. Wynagrodzenie prezesa sieci Dino spadło wyraźnie. Trzeba jednak wiedzieć, że Szymon Piduch rok wcześniej dostał olbrzymią premię za wprowadzenie spółki na giełdę. Bez tej premii jest biedniejszy miesięcznie o 503 tys. zł. Zarobił w ubiegłym roku 1,3 mln zł w porównaniu do 7,3 mln zł w 2017 roku. Sama spółka osiągała doskonałe wyniki, bo o 44 proc. wyższy zysk netto rok do roku.

Gdyby nie uwzględniać nadzwyczajnego spadku poborów prezesa Dino, przeciętne zarobki szefów największych spółek giełdowych nie spadały, ale rosły o 4 proc. rdr. W tym czasie zarządzane przez nich firmy zmniejszyły zyski o 8 proc.

