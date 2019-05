górnictwo 41 minut temu

Pogorszenie relacji USA i Chin szkodzi notowaniom ropy naftowej

Warszawa, 09.05.2019 (ISBnews/ Superfund TFI) - Ostatnie tygodnie na rynku ropy naftowej trudno zaliczyć do udanych. W drugiej połowie kwietnia cena tego surowca zawróciła w dół, schodząc tym samym z poziomów tegorocznych maksimów. Cena amerykańskiej ropy WTI spadła z okolic 66 USD za baryłkę do obecnego rejonu 61-62 USD za baryłkę, natomiast notowania europejskiej ropy Brent zniżkowały z okolic 75 USD za baryłkę do obserwowanego obecnie rejonu 69-70 USD za baryłkę.