Poinpack ma umowę ramową dot. systemu obsługi przesyłek kurierskich w Rumunii

Spółka poinformowała także, że jej przychody ze sprzedaży w IV kwartale 2020 r. oszacowano na ok. 11,16 mln zł, co stanowi wzrost o 27,8% w stosunku do III kwartału br. oraz wzrost o 12,1% w stosunku do IV kwartału 2019 r. Szacowane przychody za cały 2020 r. osiągnęły ok. 38,5 mln zł w stosunku do 27,1 mln zł w 2019 r., co stanowi wzrost o 42%.