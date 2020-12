Pointpack ma nadzieję na debiut na głównym rynku GPW w I poł. 2021 r.

"Decyzja o wejściu 'piętro wyżej' na giełdzie to naturalna konsekwencja wyników, dynamiki przychodowej i perspektyw spółki . Mamy potencjał na kolejne projekty generujące przychody i m.in. dzięki rynkowi głównemu chcemy być odpowiednio postrzegani. To ułatwi też pozyskanie kapitału" - dodał prezes, zastrzegając, że samo przejście odbędzie się najprawdopodobniej bez emisji nowych akcji.

"Dostrzegamy coraz więcej zapytań ze strony globalnych graczy. Taka współpraca to byłby dla nas pożądany kierunek" - powiedział.

W jego ocenie, zapotrzebowanie na usługi Pointpack będzie rosło m.in. wraz z popularyzacją i obniżaniem się bariery wejścia do korzystania z automatów nadawczo-odbiorczych.

"Część punktów odbioru, które my wspieramy będzie się wyposażało w automaty, które staną się domeną nie tylko dużych firm. Będą się pojawiać szerzej automaty kurierskie z funkcją 'click and collect' przy sklepach. Zagadką jest, jak będzie przebiegał rozwój prywatnych automatów nadawczych, ale to też jest obszar dla integracji z naszą platformą" - wymienił prezes.