Polkomtel złożył wstępna ofertę w aukcji 5G na pasmo 3,4-3,8 GHz

"Polkomtel, operator sieci Plus, aby być gotowym do udziału w aukcji na cztery rezerwacje częstotliwości z pasma 3,4-3,8 GHz, przeznaczonych do świadczenia na obszarze całego kraju usług telekomunikacyjnych (tzw. aukcja 5G), złożył w dniu 14 maja 2020 roku ofertę wstępną" - czytamy w komunikacie.