Polnord miał 85,43 mln zł straty netto z działalności kont. w 2018 r.

"Za nami trudny rok dla grupy kapitałowej Polnord. W pierwszej kolejności podjęliśmy działania zmierzające do ponownej oceny rentowności istniejących projektów i ich przygotowania do sprawnej realizacji. To był i nadal jest czas decyzji trudnych, często bolesnych, ale koniecznych dla osiągnięcia przez spółkę oczekiwanych przez zarząd i akcjonariuszy poziomów rentowności. Skutki podjętych decyzji będą widoczne na początku 2020 r. w obszarze m.in. zredukowanych kosztów ogólnego zarządu, uruchomionych nowych rentownych projektów przede wszystkim na rynkach warszawskim i trójmiejskim, a także w obszarze zmiany struktury finansowania na finansowanie projektowe. Polnord staje się spółką bardziej transparentną, a dzięki wprowadzonemu systemowi compliance, także bardziej wiarygodną dla partnerów biznesowych i akcjonariuszy. Rozpoczęty w 2018 roku proces przeglądu opcji strategicznych, będzie także kontynuowany w 2019 roku. W grudniu 2018 roku kierowany przeze mnie zarząd rozpoczął prace nad reorganizacją spółki i

weryfikacją obecnie obowiązującej strategii, co zaowocowało decyzją o przygotowaniu nowej strategii na lata 2019 - 2013, która będzie zaprezentowana w pierwszym półroczu 2019 roku" - napisał prezes Marcin Gomoła w liście do akcjonariuszy.