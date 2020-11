transport 1 godzinę temu

Polregio ma 10-letnią umowę na przewozy w woj. lubelskim za 1,14 mld zł

Polregio podpisało z województwem lubelskim, jako trzecim z kolei, 10-letnią umowę na przewozy kolejowe, podał przewoźnik. Umowa ma wartość ok. 1,14 mld zł i obejmuje ok. 29,9 mln km do przejechania. Umowa będzie realizowana w ramach tzw. bezpośredniego powierzenia do grudnia 2030 r.