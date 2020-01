Polska Grupa Lotnicza ogłosiła przejęcie niemieckiej linii Condor

"Dotąd to firmy zagraniczne przejmowały cenne polskie aktywa. My odwróciliśmy ten trend, odwróciliśmy to zjawisko. Dzisiaj mogę podsumować, że LOT który przejmuje Condora to trochę tak symbolicznie jakby nad polskim, europejskim niebie pojawiły się dwa ptaki, już nie tylko orzeł, ale również Condor i jest to dowód siły polskiej gospodarki" - powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej.