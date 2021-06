Polski Ład. Minister finansów zapowiada nowe ulgi dla firm

Gdańszczanin 34 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

Jak możemy wierzyć komuś kto swoje dzieci edukuje w żydowskiej szkole? Jak możemy, najbiedniejsi wierzyć człowiekowi ze coś nam da bo zabierze najbogatszym ? Otóż nie zabierze, bo ci sobie na to nie pozwolą ... przeniosą, przerejestrują biznesy w ramach unii za granicę i schowają się za przepisami umów o braku podwójnego opodatkowania. Dalej, najbiedniejszym obiecał i da te plewy po 200-300 pln co miesiąc , a w następnym roku te plewy zje nam inflacja. Pinokio chce stoworzyc klimat dla wielkich korpo które w ramach umów franczyzowych i tak wytransferuja podatki do spółek matek a nas jako naród wykorzystają jako tanią siłę roboczą. Tych którzy płacą z kolei wypycha za granicę. Jak Polska ma takich przyjaciół, to wrogów ojczyzna już nie potrzebuje. Zastanówcie się wyborcy pisu i przy wyborach wybierzcie jedyną słuszna alternatywę -Konfederację.