Luzowanie obostrzeń. Minister zdrowia zdradził szczegóły. Sprawdź, co się zmienia

Konferencja ministra zdrowia Adama Niedzielskiego przyniosła nowe informacje dotyczące kolejnego etapu luzowania obostrzeń:

Od 6 do 25 czerwca rząd przywraca możliwość funkcjonowania - zamkniętych do tej pory - sal zabaw dla najmłodszych; będzie obowiązywał limit jednej osoby na 15 m2.

Przywracana jest możliwość organizowania tradycyjnych targów, konferencji, wystaw z limitem 1 osoba na 15 m. kw.

Od 6 czerwca zwiększany jest limit osób mogących uczestniczyć w weselach i zgromadzeniach publicznych do 150 osób. Do tej pory ten limit wynosił 50 osób.

W transporcie zbiorowym limit zajętych miejsc zwiększony zostanie do 75 proc.

Do limitów nie są wliczane osoby zaszczepione.

Jeszcze we wtorek Niedzielski zapowiadał, że "w tej chwili poziom liberalizacji obostrzeń w Polsce jest bardzo wysoki na tle Europy", dlatego rząd zdecydował się jedynie na "kosmetyczne zmiany".

Rada Medyczna radzi

Przedstawiciele Rady Medycznej rozmawiali we wtorek z rządem. Jednym z głównych tematów było dalsze prowadzenie programu szczepień.

Nie będzie już tak, że dalsze luzowanie będzie dotyczyło wszystkich. Nie wygraliśmy z pandemią i ona nadal jest. Dlatego wprowadzane rozwiązania będą zwalniały z obostrzeń osoby zaszczepione - powiedział PAP dr Konstanty Szułdrzyński.

Jak dodał, problemem nie jest dwa czy trzy tysiące osób zaszczepionych na koncercie, ale taka sama liczba, która nie jest zaszczepiona. - Dalsze decyzje, w mojej ocenie, zmierzały będą w podobnym kierunku co tak zwane paszporty covidowe. Część obostrzeń nie będzie więc obejmowała tych, u których mamy potwierdzoną odporność - podkreślił.

Rada Medyczna chciałaby także, aby akcję szczepień w szkołach zacząć jeszcze przed wakacjami. Eksperci rozumieją jednak, że trzeba przygotować się do tego logistycznie.

Dodatkowo, gdyby szczepienia ruszyły w czerwcu, to istnieje ryzyko, że część dzieci w wakacje nie zostałaby przez rodziców przyprowadzona na szczepienie drugą dawką. Dlatego w szkołach szczepienia rozpoczną się we wrześniu

Jak wcześniej podkreślił minister Niedzielski, w najbliższym czasie nie powinniśmy spodziewać się dużego luzowania obostrzeń. Zapowiedział, że dalszy harmonogram luzowania na okres wakacji zostanie przedstawiony prawdopodobnie w najbliższy poniedziałek.

Przypomnijmy. Od 15 maja zniesiony został obowiązek noszenia maseczek na świeżym powietrzu. Nadal jednak obowiązuje nakaz zakrywania nosa i ust za pomocą maseczki w pomieszczeniach zamkniętych, m.in. w transporcie zbiorowym, w sklepach, w kościele, w kinie czy teatrze. Od 21 maja zostały otwarte kina, teatry, filharmonie i instytucje kultury przy maks. 50-proc. obłożeniu. Otwarto również lokale gastronomiczne na świeżym powietrzu, ale przy zachowaniu dystansu między stolikami.

Od 28 maja możliwe jest także prowadzenie gastronomii wewnętrznej – w lokalu przy zachowaniu maks. 50 proc. obłożenia i zachowaniu dystansu między stolikami. Zajęty może być co drugi stolik, a odległość między stolikami musi wynosić co najmniej 1,5 m, chyba że między nimi znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika.

Imprezy okolicznościowe w lokalu - m.in wesela i komunie mogą odbywać się z limitem do maks. 50 osób. Do limitu nie wliczają się osoby w pełni zaszczepione przeciw COVID-19.

28 maja otwarte zostały kryte obiekty sportowe i baseny. Mogą one prowadzić działalność przy zachowaniu 50 proc. obłożenia obiektu (dot. również publiczności, zajęte co drugie miejsce na widowni). Natomiast w przypadku zajęć i wydarzeń sportowych poza obiektami, obowiązuje limit do 250 osób.

Od 29 maja do nauki stacjonarnej powrócili uczniowie szkół podstawowych i średnich.

Pod ustalonymi warunkami koncerty na otwartym powietrzu będą mogły odbywać się od 4 czerwca. Jeśli na widowni będą ustanowione miejsca siedzące, słuchacze lub widzowie będą mogli zajmować co drugie miejsce. Jeśli miejsca siedzące nie będą przewidziane, obowiązywał będzie limit maksymalnie 250 uczestników imprezy. Do limitów nie zostaną do włączeni uczestnicy publiczności zaszczepieni przeciwko covid-19. Widzowie lub słuchacze będą zobligowani do zasłaniania nosa i ust - obowiązuje ich także zakaz spożywania posiłków i napojów.

W siłowniach, klubach fitness i solariach obowiązuje limit 1 osoba na 15m2.

