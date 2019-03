Polski startup Nethone dołączył do akceleratora Plug&Play z Doliny Krzemowej

Plug and Play to działający globalnie ekosystem startupów i funduszu venture, który łączy ponad 280 wiodących korporacji z wybranymi startupami, aby zwiększyć ich innowacyjność. Plug and Play był jednym z pierwszych inwestorów w Google, PayPal, Dropbox, LendingClub, N26, Soundhound i Guardant Health, podano.

"Oparte na AI rozwiązanie Nethone'a pomaga pozyskać więcej lojalnych klientów i zapobiega fraudom płatniczym przy użyciu systemu analitycznego Know Your Users. Dzięki głosom partnerów korporacyjnych Plug and Play, Nethone został wybrany spośród 100 najlepszych startupów technologicznych z branży turystycznej do programu 'Summer 2019' w obszarze Travel & Hospitality. Celem udziału w trwającym 3 miesiące akceleratorze jest wprowadzenie pozytywnych zmian w sektorze turystycznym poprzez uruchomienie programów pilotażowych, tworzenie umów licencyjnych i możliwości współpracy z partnerami" - czytamy w komunikacie.

Nethone opracował i dokładnie przetestował modele zapobiegania oszustwom oraz w pełni dostosował je do specyfiki branży turystycznej. Firma działa jak hub: zbiera i analizuje dane ze stron klientów oraz ponad 5 000 punktów informacji zebranych przez specjalne zaprojektowane narzędzie profilujące. Dzięki temu generuje precyzyjne rekomendacje dotyczące podejrzanych płatności. Tak powiększony zasób danych, które są brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji przez zespoły zarządzania ryzykiem, będzie miał szczególnie znaczenie dla rozwoju partnera korporacyjnego, podano również.

"Z radością informujemy, że jesteśmy częścią programu Plug and Play, najbardziej aktywnego akceleratora Doliny Krzemowej. Branża turystyczna i hotelarska, warta obecnie ok. 8 mld USD, niemalże codziennie wpływa na życie każdego. Jako Nethone chcemy jak najlepiej ją chronić. Udział w tzw. Selection Day Plug and Play był kolejnym wyzwaniem, z którym nasza firma z powodzeniem się zmierzyła. Z niecierpliwością czekamy na wspólnie projekty, które stworzymy z naszymi partnerami" - powiedział CCO Nethone Rodrigo Camacho, cytowany w materiale.

Plug and Play to ekosystem skupiający najlepsze startupy, inwestorów i największe korporacje na świecie. Organizacja, która ma swoją siedzibę w Dolinie Krzemowej, buduje programy akceleracyjne, korporacyjne usługi innowacyjne i wewnętrzny VC, aby wydajniej i szybciej niż kiedykolwiek wcześniej wspierać postęp technologiczny. Aby zapewnić startupom niezbędne zasoby na drodze do sukcesu w Dolinie Krzemowej i poza nią, Plug and Play jest obecnie aktywny w 25 krajach na całym świecie, w tym w USA, Chinach, Francji, Niemczech, Holandii, Singapurze, Indonezji i Meksyku.

Nethone od 2016 r. świadczy usługi w zakresie zapobiegania fraudom płatniczym w branży turystycznej, ecommerce i pożyczek online. Od samego początku polska firma obsługuje klientów na całym świecie.

Tagi: technologie, media , telekomunikacja , giełda , wiadomości , giełda na żywo

komentarze +1 +1 ważne smutne ciekawe irytujące