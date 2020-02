Polskie LNG: Konsultacje regulaminu procedury udostępn. terminalu LNG do 6 III

"Celem Procedury Udostępnienia Terminalu LNG 2020 jest wiążące potwierdzenie zapotrzebowania rynku na usługi podstawowe w zakresie usług regazyfikacji jak również usługi dodatkowe, a także zapewnienie dostępu do rozbudowywanej infrastruktury na równoprawnych i przejrzystych zasadach dla wszystkich zainteresowanych uczestników rynku paliw gazowych" - czytamy w komunikacie.

W ramach konsultacji rynkowych, uczestnicy rynku mogą przesyłać do spółki Polskie LNG pisemne uwagi i pytania dotyczące procedury. Termin zgłaszania uwag i komentarzy to najpóźniej 6 marca 2020 r., do godziny 17:00.