Pozbud T&R miał 5 mln zł zysku netto, 6,85 mln zł zysku EBIT w I kw. 2019 r.

"W okresie pierwszych trzech miesięcy 2019 roku grupa wygenerowała przychody ze sprzedaży na poziomie 38 284 tys. zł, z czego 37,1% dotyczyło segmentu stolarki, a 62,9% segmentu usług budowlanych. Jednocześnie zysk brutto ze sprzedaży osiągnięty od stycznia do marca 2019 roku ukształtował się na poziomie 8 628 tys. zł. W pierwszym kwartale 2019 roku przychody wygenerowane w ramach segmentu stolarki były niższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, co w głównej mierze wynikało z przesunięcia terminów zakończenia robót w lokalach, do których emitent dostarcza stolarkę wraz z montażem. W związku z deficytem siły roboczej, który w ostatnich miesiącach pojawił się w zakresie pracowników branży budowlanej, zamawiający zmuszeni byli poprzesuwać terminy realizacji swoich inwestycji, opóźniając tym samym terminy montażu na inwestycjach wyprodukowanej przez grupę stolarki, a tym samym możliwość sfinalizowania przez grupę zawartych w poprzednich okresach umów długoterminowych na dostawę stolarki wraz z montażem" -

czytamy w raporcie.