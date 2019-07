PPMT ma umowę na przebudowę linii Ostrołęka-Chorzele za 314,7 mln zł netto

"Dzięki inwestycji wrócą pociągi na nieczynną od 18 lat linię. To zwiększy potencjał gospodarczy i atrakcyjność regionu. Inwestycja ma strategiczne znaczenie zwłaszcza dla północno-wschodniej części Mazowsza. Po zakończeniu prac będzie możliwe wznowienie ruchu pociągów. Zapewni to lepszy dojazd mieszkańców gmin położonych wzdłuż linii kolejowej do Warszawy i do powstających w Chorzelach fabryk. Zyska lepsze warunki transport towarowy" - czytamy w komunikacie.