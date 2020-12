PRCH: Odwiedzalność obiektów handl. 14-20 XII wyniosła 71% ubiegłorocznej

anin 11 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

jaka zmiana retoryki. Jak najemcy ze względu na pandemię chcieli obniżkę czynszu albo stawkę procentowa od obrotu bo wejścia do sklepów spadły o 30-40% to w żadnym wypadku bo footwall jest przecież prawie taki sam jak rok wcześniej. 90% i więcej, choć liczniki sklepowe pokazywały spadki o 50%. Pewnie ludzie z ulicy chodzili do kibla, bo do sklepów nie. Ale jak im trzeci lockdown bez czynszu zapodają to jednak mało ludzi jest i nie ma czego się obawiać. A skoro tak, obniżycie czynsze o 30% skoro o tyle spadł footwall, szanowni zrzeeszeni w PRCH?