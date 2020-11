PRCH: Odwiedzalność obiektów handl. 16-22 XI wyniosła 45% ubiegłorocznej

"W kolejnym tygodniu ograniczenia działalności centrów handlowych (16-22 listopada) odwiedzalność utrzymuje się na średnim poziomie 45% wobec wskaźnika z analogicznego okresu w roku ubiegłym. Niezmiennie wyższa odwiedzalność odnotowywana jest w obiektach małych i średnich (do 40 tys. m2 GLA). Duże galerie mają ten wskaźnik niższy o kilka punktów procentowych - na poziomie ok. 40%. Nie zmienia się również zróżnicowanie regionalne - najwyższe wskaźniki footfallu (do 50%) odnotowywane są w regionach południowym oraz centralnym, a zdecydowanie najniższą aktywność klientów zauważamy w regionach wschodnim oraz północnym" - czytamy w komunikacie.