Premiera gry 'Vampire: The Masquerade - Shadows of New York' - w III kw.

"Z radością informujemy, że prace nad ukończeniem 'Shadows of New York' zmierzają ku końcowi. Wszystko idzie zgodnie z planem. W czerwcu zamykamy proces produkcji, w lipcu będziemy skupiali się na eliminowaniu błędów oraz na portingu na konsole, który już przećwiczyliśmy przy okazji 'Coteries of New York'. Dzięki temu doświadczeniu proces powinien trwać krócej niż poprzednio. Następnym krokiem będzie rozpoczęcie etapu certyfikacji gry. Po jej zakończeniu będziemy gotowi do premiery. Certyfikacja na każdej konsoli wygląda inaczej. Na jednej platformie może trwać bardzo krótko, ale później trzeba mimo tego czekać nawet do trzech tygodni na premierę. Skoordynowanie tego procesu jest skomplikowane i dlatego jeszcze nie podajemy konkretnego dnia premiery" - powiedział prezes Michał Mielcarek, cytowany w komunikacie.

Według niego, równoczesna premiera na wszystkich platformach pozwoli lepiej skoordynować działania marketingowe, a także powinna przełożyć się na większą widoczność gry w mediach, niż miało to miejsce w przypadku premiery "Coteries of New York", rozciągniętej aż na cztery miesiące.

"Gra 'Vampire: The Masquerade - Shadows of New York' to produkcja z popularnego gatunku visual novel, osadzona w bogatym uniwersum 'Vampire: The Masquerade'. Gra jest zwięzłym, samodzielnym dodatkiem, pozwalającym wcielić się w nową protagonistkę i spojrzeć na wydarzenia fabularne zaprezentowane w podstawowej wersji gry z zupełnie nowej perspektywy. Gracz będzie prowadził dochodzenie w sprawie okoliczności ostatecznej śmierci lidera Anarchów. Tak jak w przypadku 'Coteries of New York', podjęte przez gracza wybory będą miały wpływ na sposób myślenia postaci i w konsekwencji zdecydują o zakończeniu gry" - czytamy także.

Draw Distance (poprzednio iFun4all) to niezależny producent gier wideo z Krakowa, specjalizujący się w produkcji multiplatformowych tytułów z gatunku action-adventure. Spółka powstała w 2009 roku i jest notowana na NewConnect. Największym akcjonariuszem jest grupa kapitałowa Bloober Team.

