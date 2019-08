Prezes PAR: O dalszych krokach po odmowie ESMA zdecydujemy w sierpniu

"Tu się zbiegły dwa procesy - proces rejestracji zmian statutowych, przede wszystkim dotyczących wzmocnienia niezależnych członków rady nadzorczej, publicznego sposobu ich powołania i oddania tym niezależnym członkom de facto decyzji dotyczącej procesu ratingowego. Tu akcjonariusze poszli na bardzo dalekie ustępstwo w swoich korporacyjnych prawach, by zapewnić, że konflikty interesów nie nastąpią. Zmiany statutowe zostały zarejestrowane przez KRS, natychmiast notyfikowaliśmy to do ESMA, ale w tym samym tygodniu przypadał termin wydania decyzji ESMA" - wyjaśnił Lipka podczas konferencji prasowej GPW.