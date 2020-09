Prezes PKN Orlen: Wybierając partnera ws. Lotosu szukamy głównie technologii

"Bardziej szukamy technologii niż kapitału. Chcemy to połączyć. Są filmy daleko z przodu w rozwoju petrochemii i to może być dla nas szansa. Ale równie dobrze może to być partner mający silny upstream lub energetykę nisko- bądź zeroemisyjną" - powiedział Obajtek w rozmowie z tv.rp.pl w kuluarach Forum Ekonomicznego 2020 w Karpaczu.