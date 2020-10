Prezes PLL LOT: Powołanie nowej spółki to element długoterminowej strategii

"To jest spółka Polskiej Grupy Lotniczej. Nie powinno być niczym dziwnym, że tworząc strategię rozwoju na przyszłość, będziemy chcieli zakładać podmioty, które będą miały prostszy styl działania i nie będą miały tak skomplikowanej struktury, jaką mają PLL LOT. To pierwsza taka spółka i myślę, że nie ostatnia. Bardzo intensywnie pracujemy, by radykalnie uprościć zasady działania. Będziemy chcieli też upraszczać flotę, docelowo też flotę LOT Polish Airlines" - powiedział Milczarski podczas panelu dyskusyjnego na konferencji "Lotnictwo Nowej Generacji".