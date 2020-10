Prezes PLL LOT: Reaktywacja naszego hubu nastąpi z początkiem lata 2022

"Trudno znaleźć dziedzinę, w której zostało się bardziej nauczonym pokory, niż w lotnictwie w tym roku. W ub.r. przewieźliśmy 10 mln pasażerów. W tym roku powinniśmy mieć 12 mln pasażerów, Condor miał dołożyć kolejne 10 mln. Na koniec tego roku planowaliśmy mieć ok. 22 mln pasażerów w naszej grupie. Skończymy prawdopodobnie z 3 mln i niech to będzie miara lekcji pokory, która nam została zadana do odrobienia" - powiedział Milczarski podczas panelu dyskusyjnego na konferencji "Lotnictwo Nowej Generacji".

"Nie załamujemy rąk. Robimy swoją robotę z naszym zespołem najlepiej, jak możemy. Oczywiście będzie mniej pasażerów w tym roku - przewieziemy pomiędzy 2,5 a 3 mln pasażerów. Na przyszły rok planujemy już ok. 5 mln, z czego ok. 1 mln czarterowych. W tym rynku musieliśmy się rozwinąć i rozwinęliśmy się - weszliśmy mocno w sektor turystyczny, rozwijając mocno współpracę z polskimi touroperatorami z obopólnym zadowoleniem. Będziemy ten trend kontynuować" - dodał prezes.

"To jest strategia tworzenia własnego hubu lotniczego. Ten hub udało nam się stworzyć i mam nadzieję, że uda się go reaktywować. Taka faktyczna operacyjna reaktywacja działającego hubu w takiej skali, w jakiej udało się to zrobić w poprzednich latach, to pewnie jest początek sezonu Lato 2022. Definitywnie 2021 rok będzie bardzo trudny, ale mamy wszystkie instrumenty, żeby ten czas przetrwać" - powiedział Milczarski.