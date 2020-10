Prezes PLL LOT: W kryzysie budowa CPK jest tym bardziej potrzebna

"Jeżeli jest jakiś moment, w którym zwłaszcza taki projekt powinniśmy realizować, to w okresie wychodzenia z kryzysu, który dotknął całą globalną gospodarkę. Powinniśmy się cieszyć, że jesteśmy na dość zaawansowanym etapie tego projektu, jego przygotowania, i w związku z powyższym powinniśmy go po prostu zrobić, bo od realizacji tego projektu zależy, czy Polacy będą latać na połączeniach długodystansowych z Polski, czy będą musieli się przesiadać w jakimś innym hubie. To jest gra o inwestycje, o rozwój gospodarczy Polski, to jest gra o to, jakie będziemy mieć miejsce na świecie" - powiedział Milczarski podczas panelu dyskusyjnego na konferencji "Lotnictwo Nowej Generacji".