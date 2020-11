Prezes PZU: Wskaźniki kapitałowe pozwalają myśleć o wypłacie dywidendy za 2020r.

"Zgodnie z zaleceniem nadzorcy, nie wypłaciliśmy dywidendy w roku 2020. Zysk w 2019 rok został w całości przeznaczony na kapitał, co w naturalny sposób obniża ROE, przy braku istotnego wzrostu skali biznesu ze względu na pandemię. Zatrzymanie zysków doprowadziło do wzrostów wskaźników wypłacalności dla Grupy PZU, PZU oraz PZU Życie do poziomów niespotykanych w Europie" - powiedziała prezes podczas konferencji online.