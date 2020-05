Prezes Unimotu: Sprzedaż na stacjach paliw zmierza do sytuacji sprzed pandemii

"W czwartek, 30 kwietnia, sprzedaż na stacjach Avia była o 23% wyższa niż na przełomie lutego i marca, w okresie sprzed wybuchu pandemii w naszym kraju i był to pierwszy taki dzień od momentu wprowadzenia obostrzeń. Wprawdzie w okresie weekendu majowego w dniach 1-3 maja sprzedaż powróciła do poziomu o ok. 20% niższego niż przed pandemią, a jednocześnie była o ok. 20% niższa niż rok wcześniej, ale i tak jest to bezwzględnie pozytywny sygnał, który świadczy o tym, że zmierzamy w dobrym kierunku" - powiedział Sikorski w rozmowie z ISBnews.