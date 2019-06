Prezes Ursusa: Docelowo będziemy się zajmować bardziej handlem niż produkcją

"W Polsce kończymy produkcję tego, co mamy w magazynach, czyli inaczej mówiąc 'czyścimy magazyny', a następnie zostawiamy jedynie to, co generuje pozytywną marżę. Jeśli chodzi o lokalizację produkcji, to wciąż wszystkie opcje są na stole. To, gdzie ostatecznie ulokujemy produkcję, a na pewno będzie to tylko jeden zakład, zależeć będzie od możliwości sprzedaży nieruchomości przeznaczonych do dezinwestycji za najlepszą cenę. Decyzja o tym, czy produkcja zachowana zostanie w Lublinie czy w Dobrym Mieście, zapadnie w drugiej połowie czerwca" - dodał.