Prezydent: Przedsiębiorcy i rolnicy będą zwolnieni ze składek na 3 miesiące

"Rodzice będą mogli korzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego [przewidzianego w specustawie dotyczącej walki z COViD], przysługującego na dzieci do 8. roku także w rodzinach rolniczych" - powiedział Duda.

Koszt tego rozwiązania to - jak mówił wcześniej Duda - 13 mld zł miesięcznie (wyliczenia te były robione przed zapowiedzią objęcia zwolnieniem z KRUS rolników).

Propozycje zawarte w tarczy antykryzysowej obejmują m.in. dopłaty ok. 2 tys. zł do płacy pracownika objętego przestojem lub obniżonym wymiarem pracy, dofinansowanie dla prowadzących działalność gosp. do 90% min płacy, gdy obroty spadną o 80% przez 2 miesiące. Znalazł się tam m.in. także zapis o tym, że Polski Fundusz Rozwoju (PFR) otrzyma 6 mld zł na wsparcie dla firm - kapitałowe lub nawet w formie bezzwrotnego finansowania.