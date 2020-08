Primark otwiera sklep w Warszawie, planuje w Poznaniu, myśli o sprzedaży online

Sklep Primarku w Poznaniu ma mieć zbliżoną powierzchnię do placówki uruchamianej właśnie w Warszawie, czyli około 4 tys. m2 i będzie również zatrudniać około 250 osób.

"To otwarcie w Warszawie przekładaliśmy z wiosny na teraz ze względu właśnie na pandemię. Kolejny sklep chcemy uruchomić w Poznaniu. Podkreślam, że jesteśmy w Polsce na dobre. Oczywiście, chcielibyśmy mieć sklepy w każdym większym mieście w naszym kraju, ale musimy podejmować rozważne decyzję krok po kroku" - podkreślił manager.

"To centrum obsługuje kilka krajów i obecnie jest wystarczające dla naszych potrzeb, w związku z tym nie planujemy obecnie otwarcia podobnego obiektu w Polsce" - powiedział Podwojski.

"Przyglądamy się sprzedaży online, ale na razie nie zostały podjęte żadne decyzje. Być może rozważymy coś pomiędzy tradycyjną sprzedażą a sprzedażą online. Obecnie ponad 90% naszych produktów można zobaczyć na naszej stronie, ale na ich zakup zapraszamy do stacjonarnych sklepów" - dodał Podwojski.

Primark to międzynarodowej marka odzieżowa, która oferuje najnowszą modę, kosmetyki i wyposażenie domu o najlepszym stosunku jakości do ceny, zgodnie z hasłem: "niesamowita moda w niesamowitych cenach" ("Amazing Fashion at Amazing Prices"). Primark otworzył swój pierwszy sklep w Dublinie w 1969 roku pod nazwą Penneys. Obecnie działa w 382 sklepach w 13 krajach.