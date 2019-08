Prime Bit Games podpisał list intencyjny na stworzenie nowej wersji gry 'Clash'

"Clash" wzorowany jest na takich seriach, jak "Heroes of Might and Magic" oraz "Warlords". Fabułę produkcji, osadzonej w czasach wczesnego średniowiecza, oparto na legendzie o starożytnej krainie Karkhanu, zaatakowanej przez dzikie plemiona. Zadaniem gracza jest rozwój i utrzymanie posiadanych włości oraz nieustanna walka z zaborczymi najeźdźcami, podano również.