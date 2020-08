Producent gier People Can Fly szykuje się do wejścia na giełdę

Spółka ma doradców przy procesie IPO i dostosowuje swoje struktury do wymagań giełdowych, wskazują źródła ISBtech.

People Can Fly to istniejące od 2002 roku niezależne, polskie studio deweloperskie, zajmujące się produkcją gier kategorii AAA na komputery PC oraz konsole.

W latach 2007-2015 spółka była własnością amerykańskiego producenta i wydawcy gier - firmy Epic Games i w okresie 2013-2015 funkcjonowało jako Epic Games Poland. W sierpniu roku 2015 firma została wykupiona m.in. przez menedżerów i powróciła do dawnej nazwy. Siedziba People Can Fly mieści się w Warszawie i zatrudnia ok. 60 osób.