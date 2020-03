Producent TV Philips liczy na odbicie rynku w II półr., po zahamowaniu pandemii

"Sytuacja jest aktualnie bardzo dynamiczna i dotyczy wszystkich branż. Wiele zależy od czasu trwania zamrożenia biznesu przez pandemię. Na obecną chwilę zakłada się, że stan zagrożenia potrwa do końca kwietnia, ale już można spodziewać się wyraźnego wpływu na wielkość rynku i funkcjonowanie firm w przyszłości. Jeżeli kryzys potrwa do końca kwietnia to prawdopodobna jest korekta rynku rzędu nawet 10% w I półroczu. Jak dojdzie do normalizacji w II półroczu to rok będzie negatywny, ale nie dramatyczny. Jak potrwa to dłużej - to korekta rynkowa może być dużo większa" - powiedział ISBnews/ISBtech.pl Habzda.