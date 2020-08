technologie 34 minuty temu

Program motywacyjny Pyramid Games zakłada min 6 gier, 3 mln zł zysku w 2020-2021

Cele programu motywacyjnego Pyramid Games na lata 2020-2023 zakładają ukończenie produkcji nad co najmniej 6 grami komputerowymi lub grami na inne platformy w okresie od dnia 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2021 roku, uzyskanie w tym okresie co najmniej 3 mln zł zysku netto, a łącznie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2022 r. - uzyskanie co najmniej 10 mln zł zysku netto, podała spółka.