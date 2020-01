"Emitent dokonał odpisu aktualizującego wartości nieruchomości na kwotę 1 965 000 zł. Powyższa operacja ma charakter niegotówkowy. Rozpoznanie odpisu sprawia, że wartość nieruchomości ujawniona dotychczas w bilansie spółki w pozycji 'Aktywa trwałe zaklasyfikowane, jako przeznaczone do sprzedaży' ulegnie zmniejszeniu z ok. 6,7 mln zł do kwoty ok. 4,7 mln zł" - czytamy w komunikacie.