Przegląd informacji ze spółek

Smart In - spółka należąca do Grupy Introl - dokonała odpisów aktualizacyjnych m.in. prac badawczo-rozwojowych, poniesionych w latach ubiegłych i wykazała stratę wysokości ok. 19 mln zł za 2018 r., poinformował Introl.

Dwa statki fosforytów po ok. 25 tys. ton każdy przypłyną z Izraela do Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police w marcu i kwietniu 2019 r. To efekt podpisanej w lutym br. umowy z holenderską firmą Israel Chemicals Ltd (ICL), która posiada kopalnie w Izraelu, podała spółka.