Przegląd informacji ze spółek

Comarch kwestionuje zasadność częściowego wypowiedzenia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) umowy na usługę wsparcia, eksploatacji i utrzymania Kompleksowego Systemu Informatycznego ZUS (KSI ZUS) oraz naliczenia kary, podała spółka . Comarch jest gotowy także do dochodzenia swoich praw, w tym odszkodowania, na drodze sądowej. Ponadto zaznacza, że częściowe wypowiedzenie umowy przez ZUS nie będzie miało znaczącego wpływu na wyniki finansowe oraz działalność operacyjną Comarch w 2019 r.

Ciech w ramach prac nad sprawozdaniem jednostkowym za 2018 r. przeprowadził testy na utratę wartości zaangażowania spółki w spółkach zależnych. Na podstawie przeprowadzonych analiz zarząd podjął decyzję o odwróceniu w całości dokonanych historycznie odpisów aktualizujących wartość udziałów w SDC GmbH w kwocie ok. 260 mln zł, podał Ciech. Kwota odwrócenia odpisu powiększy wysokość jednostkowego wyniku finansowego netto za ub.r.

LC Corp przekroczy próg 200 tys. m2 oddanej do użytku powierzchni komercyjnej w III kwartale 2019 roku, wynika z wypowiedzi dyrektora Działu Komercjalizacji LC Corp Piotra Pirogowicza. LC Corp podpisał 32 umowy najmu 32 900 m2 powierzchni biurowej w 2018 r., co stanowi nowy rekord dla spółki.

Tauron Polska Energia podpisał z konsorcjum Budimeksu i Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe umowę o wartości ponad 58 mln zł brutto na dostosowanie Elektrowni Łaziskach do konkluzji BAT, podała spółka.

Orange Polska może powrócić do wypłacania dywidend w 2021 r., poinformował prezes Jean-François Fallacher, podkreślając, że to stwierdzenie nie oznacza, iż operator ma już takie plany.

Orbis nadal zalicza akwizycje hoteli do swoich priorytetów, choć przyznaje, że wysokie ceny na rynku im nie sprzyjają. Dlatego spółka jest skłonna więcej inwestować w renowację istniejących hoteli, zwłaszcza gdy widzi szanse na szybki zwrot kapitału, poinformował członek zarządu i dyrektor finansowy Marcin Szewczykowski. Nakłady inwestycyjne na remonty i modernizacje podtrzymuje zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami na poziomie 150-170 mln zł w 2019 r.

Hitachi Capital Polska podwyższył cenę w wezwaniu na akcje Prime Car Management (PCM) do 22,25 zł za walor z 18,05 zł, podała spółka. Inwestorzy mogą składać zapisy do sprzedaży akcji PCM w wezwaniu ogłoszonym przez Hitachi Capital Polska do 22 lutego br.