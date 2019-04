Przegląd informacji ze spółek

Zwyczajne walne zgromadzenie Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy z zysku za 2018 rok w wysokości 2,6 zł na jedną akcję, tj. w łącznej kwocie do 32 806 222,8 zł, podała spółka.

Unipetrol z grupy kapitałowej PKN Orlen otrzymał informację od lokalnego operatora o wstrzymaniu dostawy ropy naftowej systemem rurociągów tranzytowych Przyjaźń do rafinerii w Litvinovie, podał PKN Orlen - właściciel Unipetrolu. Przyczyną zatrzymania dostaw jest znaczące pogorszenie się jakości ropy dostarczanej przez rurociąg Przyjaźń.

Atal rozpoczął sprzedaż IV etapu łódzkiej inwestycji Chojny Park. W ramach tej części projektu powstaną trzy budynki ze 105 mieszkaniami, podała spółka. Planowany termin oddania do użytkowania to I kw. 2021 r.

Kruk zakłada, że nakłady inwestycyjne w 2019 roku będą niższe od ubiegłorocznych, które sięgnęły prawie 1,4 mld zł ze względu na mniejszy poziom inwestycji we Włoszech i Hiszpanii, poinformowali przedstawiciele spółki.

Zakład firmy Boryszew w Meksyku, który w 2018 roku obniżył wysokość zysku EBITDA grupy o ponad 32 mln zł, w 2019 roku przyczyni się już do podwyższenia EBITDA, zapowiedział prezes spółki Piotr Lisiecki.

Boryszew chce utrzymać poziom nominacji na nowe projekty w kolejnych latach, poinformował członek zarządu, dyrektor ds. fuzji i rozwoju sektora automotive Cezary Pyszkowski. Coraz większy udział w ramach tych nominacji stanowić mają części do samochodów elektrycznych.

Akcjonariusze Asseco Poland zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę kwoty 254 810 930,21 mln zł, co oznacza wypłatę w wysokości 3,07 zł na akcję, podała spółka.

Kruk oczekuje, że zamknięcie transakcji zakupu Wongi nastąpi w ciągu kilku tygodni. Kruk wyłoży co najmniej 100 mln zł na dokapitalizowanie spółki, poinformowali przedstawiciele zarządu. Plany nie zakładają zakupu kolejnego podmiotu z branży pożyczkowej.

Boryszew zakłada, że trwający projekt przeglądu opcji strategicznych zostanie zamknięty najpóźniej do końca I półrocza 2019 roku, poinformował prezes spółki Piotr Lisiecki. Z wypowiedzi prezesa wynika, że w ramach tego procesu nie jest rozważana sprzedaż segmentu motoryzacyjnego grupy.

Atal wyemitował dwuletnie, niezabezpieczone obligacje serii AP na kwotę 100 mln zł, podała spółka. Termin wykupu obligacji nowej emisji przypada 26 kwietnia 2021 roku. Obligacje zostaną wprowadzone, w ramach rynku Catalyst , do alternatywnego systemu obrotu. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na zakup gruntów oraz finansowanie wybranych przedsięwzięć deweloperskich.

Przychody Grupy AmRest wyniosły 445 mln euro w I kw. 2019 r., co oznacza, wzrost o 28,1% w skali roku. W tym samym okresie sprzedaż grupy w walutach lokalnych wzrosła o 30,1%, podała spółka, powołując się na wstępne dane.

Infoscan zamierza działać na co najmniej 10 rynkach do końca 2019 roku, podała spółka. Jednocześnie w związku z brakiem zgody FDA w zakresie dopuszczenia urządzenia MED Recorder do obrotu na rynku amerykańskim Infoscan zaktualizował plany rozwoju spółki w zakresie dotyczącym komercjalizacji urządzenia i nie zrealizuje badań bezdechu sennego w USA.