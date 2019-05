Przegląd informacji ze spółek

Jastrzębska Spółka Węglowa ( JSW ) otrzymała koncesję na wydobywanie węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża "Bzie Dębina 1-Zachód", podała spółka. Koncesja została udzielona na okres do 31 grudnia 2051 r.

Boryszew , na podstawie zainteresowania zakomunikowanego jego doradcy finansowemu przez potencjalnych inwestorów, oraz wydanej mu na tej podstawie rekomendacji doradcy, podjął decyzję o zamiarze uwzględnienia (w ramach przeglądu opcji strategicznych) scenariusza przewidującego ewentualne zbycie aktywów w sektorze przetwórstwa aluminium posiadanych przez Impexmetal oraz o przystąpieniu do rozmów nt. ustalenia warunków, zakresu oraz trybu przeprowadzenia potencjalnej transakcji, podał Boryszew.

Akcjonariusze Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex zdecydują o przeznaczeniu na dywidendę kwoty 7,6 mln zł, co oznacza wypłatę w wysokości 0,31 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 24 czerwca.

Oferta Torpolu, warta ok. 936 mln zł (ok. 1 152 mln zł brutto), została wybrana jako najkorzystniejsza w organizowanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) postępowaniu przetargowym na "Opracowanie projektów wykonawczych i wykonanie robót budowlanych na Stacji Szczecin Port Centralny - Zadanie 1" w ramach projektu pn.: "Poprawa dostępu kolejowego do portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu", podał Torpol.