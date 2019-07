Przegląd informacji ze spółek

Krka odnotowała wstępnie 139,9 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2019 r. , co oznacza wzrost o 37% w skali roku, podała spółka w raporcie.

PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) podpisały z konsorcjum: Trakcja PRKiI (lider), Schweerbau & Co. KG Bauunternehmen i SBM umowę o wartości ok. 600 mln zł na modernizację linii Szczecin - Poznań na odcinku między Stargardem a Szczecinem Dąbiem, podał zarządca infrastruktury kolejowej.

Grupa Pfleiderer uruchomiła nową prasę do produkcji laminowanych płyt wiórowych (MFC) w zakładzie produkcyjnym w Grajewie o wartości 8,5 mln euro, podała spółka. Pozwoli to na zwiększenie produkcji płyt w dużym formacie oraz usprawnienie obsługi i skrócenie czasu dostaw do klientów w północno-wschodniej Polsce, na Litwie i w Obwodzie Kaliningradzkim.