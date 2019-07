Przegląd informacji ze spółek

Budimex szacuje, że jego skonsolidowany zysk netto wyniósł 44 mln zł w II kw. 2019 r., co stanowi spadek o 21 mln zł (-32%) r/r, podała spółka. podała spółka.

Dekpol sprzedał (na podstawie zawartych umów rezerwacyjnych, deweloperskich i przedwstępnych) 227 lokale w I poł. 2019 r. wobec 319 rok wcześniej, podała spółka. Natomiast liczba lokali, które zostaną rozpoznane w wyniku finansowym (na podstawie zawartych notarialnych umów przenoszących własność lokalu) za I poł. to 209 wobec 224 lokali w I poł. kwartale 2018 r.

Lokomotywa Vectron z pociągiem specjalnym pokonała bez zatrzymania trasę z Chojnowa na Dolnym Śląsku do niemieckiej stacji Horka. Był to pierwszy taki przejazd w Polsce, podały PKP Cargo, do którego należy pojazd i Siemens - jego producent. Dla PKP Cargo realizowanie przewozów interoperacyjnymi pojazdami wielosystemowymi oznacza usprawnienie przewozów międzynarodowych.