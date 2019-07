Przegląd informacji ze spółek

Falcon Games podpisał umowę z Duality, na podstawie której partner przygotuje preprodukcję gry "Tales of Tomorrow", podała spółka. Jeśli tytuł zyska przychylność graczy, zostanie wdrożony do produkcji, a za jego wydanie odpowie Ultimate Games. Gra ukaże się w wersji na PC.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo ( PGNiG ) spodziewa się, że "na dniach" podpisze z Polską Grupą Górniczą (PGG) porozumienie ws. rozszerzenia współpracy w ramach projektu Geo-Metan o drugą kopalnię górniczej grupy - KWK Murcki-Staszic, poinformował prezes PGNiG Piotr Woźniak. Do tej pory PGNiG miało umowę na ujęcie metanu z pokładów węgla KWK Ruda Ruch Bielszowice.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) kończy testy produkcyjne na otworach Gilowice-3K i 4H w gminie Miedźna na Śląsku i w II połowie 2020 r. wydobywany tam metan skieruje do lokalnej sieci gazowniczej, poinformował prezes Piotr Woźniak.

Grupa Lotos podpisała umowę z Pomorskim Klubem Hokejowym 2014 i wesprze klub jako sponsor tytularny, podała spółka. Umowa obowiązuje do końca sezonu 2019/2020. Nowa nazwa drużyny występującej w Polskiej Hokej Lidze brzmi od dziś Lotos PKH Gdańsk.

Asseco Poland podpisało z PGNiG Obrót Detaliczny umowę na realizację i wdrożenie Centralnego Systemu Bilingowego, poinformowali przedstawiciele spółek. Wartość umowy to 46,5 mln zł brutto.

Asseco International nabyło 51% udziałów w Tecsisa dostarczającego rozwiązania IT dla sektora energetycznego za 4,95 mln euro, podała spółka. Wartość transakcji może wzrosnąć maksymalnie do 7,96 mln euro - w zależności od wyników, wypracowanych przez hiszpańską spółkę w kolejnych latach.

Atal wprowadził do sprzedaży 142 mieszkania w ramach I etapu realizowanego w Łodzi osiedla Nowe Miasto Polesie, podała spółka. Inwestycja powstaje w południowo-zachodniej części miasta, przy ul. Pienistej, nieopodal skrzyżowania z ul. Maczka. Planowany termin oddania I etapu inwestycji do użytkowania to II kwartał 2021 r.